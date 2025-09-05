パリオリンピック卓球女子団体で銀、シングルスで銅メダルの早田ひな選手（25）が、2025年9月3日にインスタグラムを更新。大阪・関西万博で行われた、高級ジュエリー・時計ブランド「ショーメ」のエキシビションに参加したと報告した。「挑戦に向かうエネルギーまで輝かせてくれるような存在」早田選手はインスタグラムで、「ショーメの『自然美への賛歌』エキシビションへ参加させていただきました」と報告。白に黒のストライプ柄