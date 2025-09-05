【本日の見通し】米雇用統計次第前回のサプライズ踏まえ、不安定な動き 本日２１時半の８月の米雇用統計をにらむ展開。前回７月の雇用統計は非農業部門雇用者数が予想を下回ったことに加え、５月と６月の数字が計２５万人以上の下方修正となり、米雇用市場の厳しい状況を示した。今回の非農業部門雇用者数は前月比+７．５万人と、前回の+７．３万人と同程度の低い水準が見込まれているほか、失業率も悪化が見込まれるな