東京市場ピボット分析（主要国通貨） ドル円 終値148.49高値148.78安値147.80 149.89ハイブレイク 149.34抵抗2 148.91抵抗1 148.36ピボット 147.93支持1 147.38支持2 146.95ローブレイク ユーロドル 終値1.1649高値1.1669安値1.1630 1.1708ハイブレイク 1.1688抵抗2 1.1669抵抗1 1.1649ピボット 1.1630支持1 1.1610支持2 1.1591ローブレイク