５日の東京株式市場は買い優勢の地合いとなり、日経平均株価は続伸し４万２０００円台後半から４万３０００円にかけて強調展開が見込まれる。前日の欧州株市場は総じて頑強な値動きで、フランスの主要株価指数であるＣＡＣ４０は小幅反落したものの、独ＤＡＸが続伸しリバウンド局面へ移行したほか、英ＦＴＳＥ１００も続伸となり目先調整局面からの脱却を明示した。米国でＦＲＢによる早期利下げ期待が強まっていることを背景に