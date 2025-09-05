[btk_sh_index_auto][/btk_sh_index_auto]◆2025年ホリデーのテーマは“HERE BEGINS THE MAGIC”イヴ・ロシェの故郷フランスのラ・ガシリ村にある『秘密のメゾン』をイメージしたギフトボックスに、ボディを労る魅力的なアイテムが揃っています。ほんのり甘い「ウィンター・ベリー」の香りは、温かみのあるバニラやベリー、柔らかな花の香りが心地よいムスクに包まれます。フレッシュでシャープな「マンダリン＆パインニードル」の