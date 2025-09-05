アメリカ遠征中の日本代表は現在、現地６日のメキシコ戦に向けてトレーニングに励んでいる。追加招集で、６月シリーズに続いて代表入りを果たした21歳のMF佐野航大は３日の練習後の取材で、「事前に怪我人の状況によってあるかもというのは（連絡を）受けてて。招集確定の連絡がきたのは直近だった。『やってやるぞ』という気持ちですね」と意気込みを語った。３年目を迎えたオランダのNECでは、いまや主軸に成長。エールデ