2025年９月15日、FC東京がJ１リーグ第29節・東京ヴェルディ戦（19時キックオフ／味の素スタジアム）で、クラブのオフィシャルパートナー「日本航空株式会社（以下「JAL」）」の協賛で「JAL Day」を開催する。本イベントでは、来場者先着２万5000名に「JAL×FC東京 オリジナルフライトタグ」をプレゼント。キャリーケースや旅行バッグにはもちろん、様々なお手回り品に取り付けられる“青赤”のアイテムになっている。また、