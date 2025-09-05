― ダウは350ドル高と4日ぶりに反発、米雇用情勢の軟化に伴う利下げ期待で買い優勢 ― ＮＹダウ 45621.29 ( +350.06 ) Ｓ＆Ｐ500 6502.08 ( +53.82 ) ＮＡＳＤＡＱ 21707.69 ( +209.96 ) 米10年債利回り4.162 ( -0.057 ) ＮＹ(WTI)原油 63.48 ( -0.49 ) ＮＹ金 3606.7 ( -28.8 ) ＶＩＸ指数15.30 ( -1.05 ) シカゴ日経225先物 (円建て)42880 ( +250 ) シカ