Image: Marshall お値段もその分（大きい方よりは）お求めやすく。MarshallのTVサウンドバーのラインアップが広がります。ドイツで開催中の家電展示会・IFA 2025で、Marshallは今年5月発売のTVサウンドバー「Heston 120」の弟分的な「Heston 60」を発表しました。Heston 60のデザインはHeston 120と同じく、Marshallのクラシックなアンプを思わせるスタイル。手応えのある物理ボタンに、アン