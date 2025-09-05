SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。今回は話題の情報から少し離れてひと休み。頭の体操でリフレッシュしましょう！出題するのは漢字穴埋めクイズです。■気になる解答は… □に入る漢字は……「投」でした！■解説上から読むと「連投（れんとう）」左から読むと「暴投（ぼうとう）」右に向かって読むと「投影（とうえい）」下に向かって読むと「投球（とうきゅう）」パッと思い浮かびましたか