SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。今回は話題の情報から少し離れてひと休み。頭の体操でリフレッシュしましょう！出題するのは漢字穴埋めクイズです。■気になる解答は… □に入る漢字は……「早」でした！■解説上から読むと「尚早（しょうそう）」左から読むと「心早（こころばや）」右に向かって読むと「早退（そうたい）」下に向かって読むと「早速（さっそく）」パッと思い浮かびました