終始、笑顔だった撮影中の宮粼あおい停車している自転車の荷台に座り、まるで子供のように大爆笑している女性……俳優の宮粼あおい（39）である。８月中旬、隅田川（東京・荒川区）沿いの土手でドラマロケが行われていた。撮影が始まると、自転車を押しながら、ワイシャツ姿の男性と並んで歩き始める。男性は、大泉洋（52）だ。「９月２日に、10月21日スタートの大泉主演ドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系