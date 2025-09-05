日本航空の機長が乗務前に飲酒し、ハワイ発の合わせて3便に遅れが出た問題で、機長は以前にも乗務前の飲酒を10回ほど繰り返していたことがわかりました。【映像】会見の様子8月、日本航空の機長（64）がハワイで乗務前にアルコール度数9.5％のビール3本を飲んだ影響で、合わせて3便に最大18時間の遅れが出ました。この問題を受けて日本航空は9月4日、会見を開いて謝罪した上で、機長が「ついつい飲んでしまった。このぐらい