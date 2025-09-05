フランス・パリで4日、停戦後のウクライナの「安全の保証」を巡り、「有志連合」の首脳会合が行われました。26カ国が部隊の派遣を約束したということです。【映像】会合の様子ヨーロッパを中心とする30カ国以上の「有志連合」の首脳らが4日、「ウクライナの安全の保証」について、オンラインを交えて会合し、アメリカのトランプ大統領も一部に参加しました。会合の終了後、フランスのマクロン大統領は、停戦後のウクライナの