SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。今回は話題の情報から少し離れてひと休み。頭の体操でリフレッシュしましょう！出題するのは漢字穴埋めクイズです。■気になる解答は… □に入る漢字は……「害」でした！■解説上から読むと「加害（かがい）」左から読むと「水害（すいがい）」右に向かって読むと「害鳥（がいちょう）」下に向かって読むと「害獣（がいじゅう）」パッと思い浮かびましたか