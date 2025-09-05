中国の習近平国家主席と北朝鮮の金正恩総書記が約6年3カ月ぶりに会談し、アメリカを念頭に協力関係を強化していく姿勢を示しました。【映像】握手する習主席と金総書記習主席は会談で、圧力を強めるアメリカを念頭に「中国と北朝鮮は国際及び地域問題における戦略的協力を強化し、共通の利益を守る必要がある」と指摘しました。そのうえで、「国際情勢がどのように変わろうと、中朝友好関係は変わらない」と強調しました。