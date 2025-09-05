台風15号の影響で、5日も広い範囲で大雨が予想されます。線状降水帯が発生する恐れもあり、警戒が必要です。【映像】台風15号 線状降水帯の恐れも台風15号は、午前8時には和歌山県御坊市の西南西の海上を東へ進んでいるとみられ、午後には東海や関東に接近する予想です。台風の接近前から激しい雨が降ると見られています。線状降水帯の予測も出されていて、四国と近畿、東北では昼前にかけて、東海では夕方にかけて、関東甲