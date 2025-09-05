綾野剛（43）が、日本を代表する脚本家・荒井晴彦氏（78）の監督作「星と月は天の穴」（12月19日公開）に主演することが4日、分かった。23年の映画「花腐し」に続いて同監督とタッグを組み、女を愛することを恐れる一方、愛されたい願望をこじらせる40代の独身小説家を演じる。綾野は「荒井監督の脚本を浴びる事ができ、主人公を通して言葉の美しさと滑稽さ、なにより文学への造詣に触れられ、とても、けうなひとときでした」と喜