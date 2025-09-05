俳優高知東生（60）が5日、X（旧ツイッター）を更新。薬物事件をめぐり、”経験者”としての自身の思いをつづった。高知は「マスコミは薬物事件が起きたので『違法だ』と大騒ぎしているが、経験者だからよくわかるが、そんな大騒ぎは誰の役にも立たない。自分たちの道徳的優位性が発揮されて気分が良いだけ」と書き出した。そして「頼むから違法だとわかっていても手を出す人間のサポートを、無償でコツコツやっている仲間達の邪魔