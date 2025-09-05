俳優の綾野剛（４３）が、１２月１９日公開の映画「星と月は天の穴」（荒井晴彦監督）に主演することが４日、分かった。愛をこじらせた男の悲哀を描いた芥川賞作家・吉行淳之介の同名小説の映画化。綾野は、過去の離婚経験から女を愛することを恐れる一方、愛されたい願望をこじらせる、滑稽で切ない４０代の小説家・矢添克二を演じる。矢添は執筆する恋愛小説の主人公に自身を投影することで、精神的な愛の可能性を自問するよ