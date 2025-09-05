◆米大リーグブルワーズ０―２フィリーズ（４日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）フィリーズのカイル・シュワバー外野手が４日（日本時間５日）、敵地のブルワーズ戦に「２番・ＤＨ」でフル出場し、３打数無安打１四球で本塁打は出なかった。相手先発はハーラートップでサイ・ヤング賞候補の一人の右腕ペラルタ。シュワバーは初回１死走者なしの１打席目は四球。３回２死無走者では初球