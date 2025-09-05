中田食品は大阪・関西万博で、梅の食シーン拡大に向けて梅と麺を組み合わせたメニューを9月7日まで販売している。9月2日、会場で取材に応じた中田祐子常務取締役は「梅の魅力に触れご自宅でも麺料理に使っていただいたり、暑くなったら梅というイメージを持っていただけたりしたら嬉しい」と語る。店舗名は梅と麺を掛け合わせた造語の「うめん」。梅と麺の意外な組み合わせをテーマに、「冷やし梅クリームうどん」「梅ピーナ