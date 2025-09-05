◇大学ゴルフ第2回パンパシフィック大学ゴルフスーパーリーグbyNIGITA最終日（2025年9月5日静岡県グランフィールズCC＝男子7219ヤード、女子6164ヤード、いずれもパー71）最終ラウンドは台風15号接近に伴うコースコンディション不良のため中止となった。大会主催者が発表した。