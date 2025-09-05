JR上越線の試運転列車がきのう（4日）午前、後閑と上牧の間の下り線で脱線した事故で、JR上越線はきょう午前11時半現在も沼田と水上の間の上下線で引き続き運転を見合わせています。運転再開は午後2時ごろを見込んでいるということです。JR東日本によりますと現在は係員による安全確認と、枕木やレールなど損傷した鉄道設備の修復作業を行っているということです。運転見合わせ区間についてはバスによる代替輸送も実施されています