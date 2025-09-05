宮崎大と宮崎市は、人が使う市販のあぶらとりフィルムを使い、猫の感染症ウイルスを検出できたと発表した。マダニが媒介する感染症「重症熱性血小板減少症候群（ＳＦＴＳ）」ウイルスなどを検出できたといい、注射針を用いた血液検査に比べ検査を受ける猫の負担軽減や、検査者の感染リスク低減につながる可能性があるとしている。（石原拓海）研究チームの斉藤暁・宮崎大農学部准教授らによると、あぶらとりフィルムで猫の耳か