気象台は、午前7時50分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を横浜市、厚木市、伊勢原市に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、大和市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、葉山町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、愛川町、清川村に発表しました。さらに洪水警報を横浜市、二