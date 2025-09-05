将棋の藤井聡太王座（竜王、名人、王位、棋王、王将、棋聖、23）が9月4日、シンガポール・セントーサ島で行われた第73期王座戦五番勝負第1局で挑戦者の伊藤匠叡王（22）に勝利。3連覇に向けて好発進を遂げた。本局では、終盤戦で藤井王座が見せた「サーカスのような手順」が話題に。対局を見守ったファンはもちろん、解説棋士をも驚かせていた。【映像】誰もが驚いた藤井王座「銀引き」の瞬間若きタイトルホルダー同士が顔を合