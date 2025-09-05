世界的DJのDJ SODAが、大胆なスタイルで登場して話題を集めた。【写真】日本で“胸タッチ”の瞬間、DJ SODA9月4日、ソウル・中区の東大門デザインプラザ（DDP）では「2026 S/S ソウルファッションウィーク」のフォトウォールイベントが開催。ファッションブランド「GREEDILOUS」のショーに先立ち、DJ SODAが姿を見せ、会場を沸かせた。同イベントは7日までソウル市内各地で行われる。この日のDJ SODAは独特なヘアスタイルで登場。