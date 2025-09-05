お笑いコンビ・エバースの佐々木隆史（32歳）が、9月4日に放送されたバラエティ番組「あざとくて何が悪いの？」（テレビ朝日系）に出演。高校生の頃から好きだという歌手・女優の鈴木愛理（31歳）との共演に「めっちゃ嬉しいです！！」と語った。番組は今回、「本当にあった恋の修羅場SP」と題し、紅しょうが・稲田美紀、レインボー・池田直人、エバース・佐々木隆史の“お笑い界のモテ3人衆”が集結。「好きな女性のタイプ」を聞