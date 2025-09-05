延伸予定の圏央道に反響多数！千葉県内を通る圏央道のうち、未開通区間の大栄JCT〜松尾横芝ICが2026年度の開通を予定しています。同区間が開通すると千葉県内の圏央道は全区間が開通することになり、SNSを中心に反響の声が寄せられています。【画像】超便利!?これが最新の「圏央道」ルートと工事状況です！（30枚以上）いったいどのような声なのでしょうか。2024年12月現在の圏央道千葉区間の工事状況（画像：国土交通省）。