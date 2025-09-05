ごみ清掃員としても働くお笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一（48）が4日までに自身のXを更新。引っ越しの際、見ておくべきポイントを挙げた。滝沢は「【今日のごみトリビア】」とし「引っ越しを考えている方はネット情報だけではなく、必ず現地に行って集積所を見た方がいいと思います」とアドバイス。ごみが散乱するごみステーションの写真をアップした。「僕は色んな地域でごみを回収してきましたが、一般的に治安が良