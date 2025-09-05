■台風15号台風15号は5日午前1時頃、高知県の宿毛市付近に上陸しました。5日朝は四国を横断していて、このあと、昼頃には紀伊半島を通過し、昼過ぎから夜にかけて東海や関東の南岸を進む予想です。関東では夜のはじめ頃にかけて大雨となりそうです。台風の東側は広く、非常に湿った空気が流れ込んでいます。このため台風の接近前から広い範囲で大雨となりそうです。■線状降水帯の予測情報線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険