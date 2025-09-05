秋の肌悩みに寄り添うエテュセから、待望の新作ベースメイクが登場しました。大人気の「スキンケアパウダー」シリーズからは、カバーするほど透明感が増す“進化系シアーベージュ”。さらに、自然な血色感を演出する「グロウスキン フェイスカラー」の新色コーラルも仲間入りです。軽やかなのに頼れる仕上がりで、秋の美肌を楽しんでみませんか？ 進化系シアーベー