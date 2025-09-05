サンリオの人気キャラクター“ハンギョドン”を題材にした「ハンギョドン当りくじ」が、9月6日（土）から、全国の「ローソン」などで順次発売される。【写真】レトロな雰囲気のテーブルも！景品一覧■遊び心あふれる当りくじが登場今回登場する「ハンギョドン当りくじ」は、町中華をイメージしたハンギョドンデザインの景品がそろう、10等級＋ラストスペシャル賞から成るハズレなしのキャラクターくじ。1等には、ラーメン