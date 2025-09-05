「新馬戦」（７日、中山）Ｇ１・６勝の名牝ブエナビスタが祖母にいる良血ソラネルマン（牡２歳、父フィエールマン、美浦・手塚久）が、日曜中山５Ｒ（芝１８００メートル）で初陣を迎える。今週の美浦Ｗで６Ｆ８５秒４−３６秒９−１１秒６をマークして古馬に半馬身先着。手塚久師は「開幕週の馬場がどうかも、最後は脚を使えるタイプ。フィエールマン産駒のなかでは扱いやすい気性だし、体もいい」と素質を評価する。馬名の