「有力馬次走報」（４日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆羽田盃、東京ダービーを制したナチュラルライズ（牡３歳、美浦・伊藤圭）は３日に帰厩。予定通り３冠の懸かるジャパンダートクラシック（１０月８日・大井、ダート２０００メートル）へ向かう。◆新潟記念４着のシンリョクカ（牝５歳、美浦・竹内）はエリザベス女王杯