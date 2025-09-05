「札幌２歳Ｓ・Ｇ３」（６日、札幌）大役を全うする。デビュー２年目の橋木太希騎手（１９）＝栗東・フリー＝が札幌２歳Ｓで重賞初騎乗を果たす。新馬勝ちしたポペットとコンビを組む。「鳥肌が立つぐらい」。水曜の追い切り騎乗で声を弾ませた橋木。手綱越しの感触は一夜明けても変わらず、「（札幌２歳Ｓの）追い切り映像を全部見ましたが一番いいんじゃないかなと思うぐらい」と自信をのぞかせた。デビューイヤーは１勝