JR東海によりますと、9月5日、東海道新幹線と東海道線は始発から通常通り運転しています。 なお身延線は、富士駅～西富士宮駅間は、始発から通常通り運転していますが、西富士宮駅～鰍沢口駅間は、雨量が規制値に達したため、同区間の上下で運転を見合わせています。また、特急「ふじかわ」1～4号を全区間運休しています。 御殿場線は、始発から通常通り運転しています。 天候の状況により列車に遅れや運休、