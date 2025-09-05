「新馬戦」（６日、札幌）土曜札幌５Ｒ（芝１５００メートル）でデビューするニルマーネル（牝２歳、父モーリス、美浦・小島）。小柄な牝馬だが、札幌芝で５Ｆ６９秒５−１１秒８と馬なりで軽快に動いた。小島師は「思ったよりもちゃんと動ける。時計もこんなに出てるんだって思うぐらい。気持ち良く走っているし、気にしていたソエも大丈夫。体は４００キロと少しだけど、数字よりも厚みが出てきている」と納得の様子。北海