「セントウルＳ・Ｇ２」（７日、阪神）６歳夏にして重賞初挑戦。遅咲きの牝馬が、２８戦目にして晴れ舞台に立とうとしている。長篠Ｓを制してオープン入りしたワンダーキサラが勢いに乗ってセントウルＳに出走する。４日の追い切りはごく軽めだったが、栗東坂路ではつらつと動いた。「中１週と間隔が詰まっているし、上がりだけで十分だよ」。石橋師が自らがまたがって、４Ｆ５７秒３−４１秒４−１２秒０と予定通りの時計を