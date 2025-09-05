ドジャースのウィル・スミス捕手（30）が4日（日本時間5日）、敵地でのパイレーツ戦でスタメンを外れた。スミスは前日3日（同4日）の同戦で2回の守備で右手甲にファウルチップを受け、3回の第2打席で代打を送られて途中交代。球団は交代理由を「右手打撲」と発表していた。試合後、レントゲン検査の結果、骨に異常はなかったが、この日の試合前にロバーツ監督が「念のため、ほかに問題がないか確認するためにCTスキャンを受