¡Ö»ç±ñ£Ó¡¦£Ç£²¡×¡Ê£·Æü¡¢Ãæ»³¡Ë½Å¾Þ½éÄ©Àï¤Î¥À¥Î¥ó¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£¤¬£´Æü¡¢·ªÅìºäÏ©¤Ç±Ô¤¤Æ°¤­¤ò¸«¤»¡¢¹¥Ä´¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤¿¡££··î¤Î¾®ÁÒ£±¾¡¥¯¥é¥¹¤ò£²ÇÏ¿Èº¹¤Ç´°¾¡¡£½Õ¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ø¤Î½ÐÁö¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢½©²Ú¾Þ¡Ê£±£°·î£±£¹Æü¡¦µþÅÔ¡Ë¤òÂçÌÜÉ¸¤Ë¸«¿ø¤¨¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È½ÐÁö¸¢¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¡£½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥À¥Î¥ó¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£¤ÏÄ«°ìÈÖ¤Î·ªÅìºäÏ©¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥­¥Ó¥­¥Ó¤È¤·¤¿¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç¥ê¥º¥àÎÉ¤¯¶î¤±¾å¤¬¤ê¡¢£´£Æ£µ