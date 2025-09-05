横浜地方気象台は５日、台風１５号に関する気象情報を発表し、神奈川県内で６日午前６時までの２４時間に予想される雨量は西部の多い所で３００ミリ、東部では２００ミリに上るとの予想を示した。西部で１時間に８０ミリの猛烈な雨、東部では１時間に５０ミリの非常に激しい雨が降る恐れがある。低い土地や地下施設の浸水、河川の氾濫、土砂災害に厳重な警戒を呼びかけるとともに、落雷や竜巻などにも注意を促している。県内で