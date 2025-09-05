8:00グールズビー・シカゴ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり） 8:30日本実質賃金（7月） ベッセント米財務長官、次期FRB議長候補面接開始候補者11名 国際コンシューマ・エレクトロニクス展（IFA）（ドイツ、9日まで） 6日（土） FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（18日まで） 7日（日） 中国外貨準備高（8月） OPECプラス会合 ※予定は変更することがあります