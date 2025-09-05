シンガー・ソングライター柴田淳（48）が5日、自身のX（旧ツイッター）を更新。石破おろしの動きが強まる中、総裁選の前倒し要求の意向を派閥会合で表明した自民党最高顧問の麻生太郎元首相（84）について、首相時の2009年に内閣支持率が10％を切った元首相を「偉そうに」と批判するポストを引用し、「うわぁ、この人総理大臣になったことあったっけ？すっかり忘れてたわ」とつづった。麻生氏は3日に横浜市で開いた、自民党内で