今から1年前、MF保田堅心(ヘンク)はキルギスの地にいた。昨年9月半ばのAFC U20アジアカップ予選。U-19日本代表の一員として、中央アジアに位置する未知なる国に降り立った。2連勝で迎えたキルギスとの最終節。スコアはまさかの1-1に終わり、冷や汗をかきながら首位突破を決めた試合後、保田は涙に暮れていた。「本当に悔しくて…」何度もあった決定機を逃し、ドローに終わった責任を誰よりも痛感させられていた。あれから時