フィンランド発のジュエリーブランド「カレワラ（Kalevala）」が、新作ジュエリーコレクションを発売した。公式オンラインストアで販売しているほか、9月29日までArtek Tokyo Storeで開催しているポップアップでも取り扱っている。 【画像をもっと見る】 同コレクションは、種から芽吹く新たな命をコンセプトにデザイナーのマルティン・ベルグストロ（Martin Bergström）がデザイン。フィンランド語で「芽」を意味する「I