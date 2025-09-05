5日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比280円高の4万2910円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 45087.41円ボリンジャーバンド3σ 44168.67円ボリンジャーバンド2σ 43249.94円ボリンジャーバンド1σ 42910.00円5日夜間取引終値 42580.27円4日日経平均株価現物終値 42430.00円5日移動平均 42365.00円一目均衡表・転換線 4233