5日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比18.0ポイント高の3101ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3229.63ポイントボリンジャーバンド3σ 3172.64ポイントボリンジャーバンド2σ 3115.64ポイントボリンジャーバンド1σ 3101.00ポイント5日夜間取引終値 3080.17ポイント4日TOPIX現物終値 3077.80ポイント5日移動平均 3071.50