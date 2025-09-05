5日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比6ポイント高の766ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 810.15ポイントボリンジャーバンド3σ 799.51ポイントボリンジャーバンド2σ 788.88ポイントボリンジャーバンド1σ 778.24ポイント25日移動平均 772.00ポイント一目均衡表・基準線 771.50ポイント一目均